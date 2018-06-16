Япония не исключила международного финансирования ядерного разоружения КНДР

Власти Японии рассматривают возможность создания международного фонда для финансирования ядерного разоружения Северной Кореи, сообщил глава японского кабмина Синдзо Абэ.

Он заявил, что можно создать структуру, которая будет «заниматься вопросами отказа Северной Кореи от ядерного оружия» и которую финансировало бы международное сообщество, передает ТАСС со ссылкой на «Иомиури».

Абэ с пониманием отнесся к приостановке учений США и Южной Кореи. Японский премьер сказал, что считает это «хорошим шагом для выработки доверия» между США и Северной Кореей.

По словам главы правительства Японии, КНДР должна продемонстрировать, что «серьезно это восприняла», Пхеньян должен «показала свою искренность».