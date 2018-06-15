Игроков Саудовской Аравии не накажут после разгрома от России

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о наказании игроков национальной сборной после разгромного поражения от сборной России в первом матче ЧМ-2018.

«СМИ ввели в заблуждение общество, написав, будто глава федерации возложил ответственность за проигрыш на некоторых игроков сборной, чем унизил одних футболистов перед другими, хотя проигрыш матча – это показатель уровня всей команды», – сообщили в федерации, передает Sportbox.

В заявлении федерации говорится, что все игроки «будут работать над исправлением ошибок», сделанных во время матча с Россией, для «демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух играх в группе».

Ранее телеканал Al Arabiya объявил о ждущем некоторых футболистов наказании за поражение России.

В четверг в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.