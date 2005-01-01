Китай заявил об отмене торговых договоренностей с США

Достигнутые с США торговые договоренности теряют силу в связи с введением Вашингтоном пошлин на товары из Китая, заявили в минкоммерции КНР.

Эту информацию передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Пекин выразил протест в связи с решением Вашингтона ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, КНР намерена дать «сильный отпор» в ответ на такие действия.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая в ответ на кражу интеллектуальной собственности. При этом Трамп пообещал ввести дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на объявленные торговые ограничения.

Напомним, в Вашингтоне в мае прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в отношении торговли с Китаем, серьезно увеличить экспорт товаров и услуг из США в Китай.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров заявил, что Китай и США договорились о прекращении торговой войны и введения взаимных торговых пошлин. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины на многие товары.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в конечном итоге Трамп все же заставил Китай пойти на существенные уступки.