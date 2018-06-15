Трамп отреагировал на доклад минюста по экс-директору ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад министерства юстиции США с критикой экс-директора ФБР Джеймса Коми за расследование «дела Клинтон» стал для бывшего руководителя ведомства полной катастрофой.

«Отчет генерального инспектора минюста стал полной катастрофой для Коми, его окружения и, к сожалению, для ФБР. Коми теперь войдет в историю как худший лидер в истории ФБР до сегодняшнего дня», – написал Трамп в Twitter.

Трамп также отметил, что сослужил большую службу для людей, уволив его. «Хорошие инстинкты. Кристофер Рэй с гордостью вернет прежнее положение обратно!» – добавил президент.

В докладе министерства юстиции США говорилось, что Коми «отклонился» от норм ФБР и минюста США в расследовании «дела Клинтон» в 2016 ходу, хотя в нем не было политической предвзятости.

Выводы минюста можно считать победой президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о нарушениях со стороны Коми.

На прошлой неделе Трамп выражал недовольство в связи с тем, что генеральный инспектор минюста откладывает публикацию доклада о расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.