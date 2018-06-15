В «Единой России» заявили о поддержке пенсионной реформы

«Пенсионная реформа необходима. Если мы ее не сделаем – будет плохо всем»,– заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

«У нас меняется соотношение количества работающих и неработающих, продолжительность жизни. И для того, чтобы мы сохранили пенсии на достойном уровне – нам необходимо проводить пенсионную реформу», – сказал депутат, добавив, что смысл реформы не в том, чтобы повысить пенсионный возраст, а в том, чтобы увеличить доходы пенсионеров.

«Их можно увеличить только одним единственным способом, сократив диспропорцию или соотношение неработающих к работающим. Сейчас на одного неработающего приходится двое работающих, а еще 15 лет назад таковых было 3,5. Если ничего не менять, то дальше пенсия будет сокращаться, и не поспевать за инфляцией», – считает Сидякин.

«Потому эта реформа необходима, она в том числе является реакцией на увеличение продолжительности жизни, на изменение условий труда, этот вопрос инициирован правительством, будет рассматриваться у нас в Думе. Я убежден, что фракция «Единая Россия» после обсуждения поддержит эту реформу», – добавил Сидякин.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.