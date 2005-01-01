Эксперт рассказала, что было бы при сохранении текущего пенсионного возраста

«Если бы мы не стали повышать пенсионный возраст, то к 2030 году произошло бы невероятное – число работников сравнялось бы с числом пенсионеров. Это нонсенс. Таких экономик, где на одного работника приходится один пенсионер, в мире не бывает и быть не может», – считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

«Правительство пошло на повышение пенсионного возраста на самом деле очень поздно. Мы сильно опоздали. Необходимость в этой мере назрела давным-давно, как минимум 10 лет назад, а то и 20 лет назад, когда это делал весь мир», – считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Если бы власти не решились на такой непопулярный шаг и сегодня, то последствия от такой мягкости были бы ужасными. «Если бы мы оставили все как есть, то не смогли бы поддерживать пенсии действующих пенсионеров даже на нынешнем уровне, а он и так невысок», – говорит собеседница.

«Если бы мы не стали повышать пенсионный возраст, то к 2030 году произошло бы невероятное – число работников сравнялось бы с числом пенсионеров. Это нонсенс. Таких экономик, где на одного работника приходится один пенсионер, в мире не бывает и быть не может. Работник должен выработать зарплату и ВВП для себя, для своих детей, жены и родителей, и ему еще в нагрузку дают одного анонимного пенсионера. Это означало бы гибель пенсионной системы, а при сохранении ее в таком виде и гибель всей экономики страны», – говорит Татьяна Малева.

Накануне премьер Дмитрий Медведев рассказал, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, тогда как в последние годы пенсии росли лишь на 400-500 рублей.

Малева признает, что 63/65 – это жесткая схема, но на нее приходится идти именно потому, что так долго Россия пыталась оттянуть неизбежное. Пенсионный возраст не трогали более 80 лет.

«Конечно, было бы правильно уравнять время выхода на пенсию для женщин и мужчин. Но женщины и так примут на себя удар, потому что повышение сразу на восемь лет», – отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Повышение пенсионного возраста позволит также сохранить на рынке квалифицированные кадры с опытом работы, которые так необходимы сегодня экономике страны.

«Из-за демографической ямы мы теряем чуть ли не 10 млн экономически активного населения. Это все население Греции. Поэтому стоит вопрос – где взять рабочую силу? У нас дефицит рабочих рук на рынке труда»,

– говорит собеседница.

По ее словам, квалифицированные работники, не связанные с физическим трудом, и так продолжали работать за пределами пенсионного возраста. Но теперь эта история поможет реальному сектору экономики, который терял профессиональных работников – технологов, инженеров и т.д. «Продление времени выхода на пенсию поможет задержать этих специалистов на рабочем месте. Тем более, что им на смену практически никто не приходит. Во-первых, новое трудовое поколение малочисленно. Во-вторых, это одни юристы и менеджеры. Мы еще не успели сформировать новую когорту инженеров, а старые инженеры еще есть и они нужны, и эта история поможет удержать их на рынке труда», – заключает Малева.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров. В четверг Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.