Guardian: Палец Робби Уильямса не помешал насладиться открытием ЧМ-2018

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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Удивительное свойство Станислава Говорухина

Егор Холмогоров, Публицист
«Вор должен сидеть в тюрьме», «так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «ворошиловский стрелок» – эти «мемы» определили мировоззрение нескольких поколений. Прощаясь с Говорухиным, мы вспоминаем не только яркого режиссера. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Guardian: Палец Робби Уильямса не помешал насладиться открытием ЧМ-2018

             15 июня 2018, 10:02
          Фото: Gladys Chai von der Laage/imago sportfotodienst/
          Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко

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          Чемпионат мира – 2018 стал, как и ожидалось, грандиозным событием, пишет The Guardian. Несмотря на сравнительно скромную церемонию открытия, эмоций в нее добавил неожиданный хедлайнер – британский певец Робби Уильямс.

          Даже грубый жест Робби Уильямса не мог испортить хозяевам атмосферу первого дня чемпионата мира по футболу в России, отмечает Guardian. Почти закончив исполнение своего хита Rock DJ, певец показал перед телекамерами свой средний палец, спровоцировав шквал эмоций и немалое замешательство.

          Непонятно, что подразумевал этим жестом 44-летний певец, отмечает издание. Авторы газеты предположили, что это может быть ответом Уильямса на жесткую критику, которой он, будучи активистом за права ЛГБТ, подвергся за то, что согласился выступить на церемонии в стране, известной своим устаревшим подходом к геям.

          Тем не менее первый день, как и ожидалось, продемонстрировал грандиозность чемпионата, который является крупнейшим международным мероприятием, проводившимся в России, отметила Guardian. Эту атмосферу подкрепила и разгромная победа российской сборной над Саудовской Аравией. Таким образом, даже матч слабейших команд турнира прошел так, будто это встреча сборных высшего уровня, резюмировала газета.

          Напомним, сборная России в четверг разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча.


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