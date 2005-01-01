Guardian: Палец Робби Уильямса не помешал насладиться открытием ЧМ-2018

Чемпионат мира – 2018 стал, как и ожидалось, грандиозным событием, пишет The Guardian. Несмотря на сравнительно скромную церемонию открытия, эмоций в нее добавил неожиданный хедлайнер – британский певец Робби Уильямс.

Даже грубый жест Робби Уильямса не мог испортить хозяевам атмосферу первого дня чемпионата мира по футболу в России, отмечает Guardian. Почти закончив исполнение своего хита Rock DJ, певец показал перед телекамерами свой средний палец, спровоцировав шквал эмоций и немалое замешательство.

Непонятно, что подразумевал этим жестом 44-летний певец, отмечает издание. Авторы газеты предположили, что это может быть ответом Уильямса на жесткую критику, которой он, будучи активистом за права ЛГБТ, подвергся за то, что согласился выступить на церемонии в стране, известной своим устаревшим подходом к геям.

Тем не менее первый день, как и ожидалось, продемонстрировал грандиозность чемпионата, который является крупнейшим международным мероприятием, проводившимся в России, отметила Guardian. Эту атмосферу подкрепила и разгромная победа российской сборной над Саудовской Аравией. Таким образом, даже матч слабейших команд турнира прошел так, будто это встреча сборных высшего уровня, резюмировала газета.

Напомним, сборная России в четверг разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча.