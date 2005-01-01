Украинские силовики открыли огонь по ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 03:00  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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Удивительное свойство Станислава Говорухина

Егор Холмогоров, Публицист
«Вор должен сидеть в тюрьме», «так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «ворошиловский стрелок» – эти «мемы» определили мировоззрение нескольких поколений. Прощаясь с Говорухиным, мы вспоминаем не только яркого режиссера. Подробности...
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Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как. Так, как и я об этом давно говорю. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        • Нет

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          Украинские силовики открыли огонь по ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

             15 июня 2018, 00:56
          Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          В четверг вечером, когда Россия праздновала победу в первой игре ЧМ по футболу, украинские силовики открыли огонь по территории провозглашенной Луганской народной республике из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметров, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

          По его данным, «в 22.15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск», в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки по четырем адресам, передает РИА «Новости».

          «Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», – сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

          «В результате прямого попадания одного из снарядов частично разрушен дом по улице Севастопольской. Также имеются повреждения по улице Горноспасательной. Город частично обесточен», – цитирует заявление мэрии ЛуганскИнформЦентр.

          Кроме того, в администрации города сообщили, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ часть жителей города Кировска осталась без электроснабжения.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в четверг российский военно-морской флот устроил крупнейшую за последние годы демонстрацию своей мощи с целью предотвратить возможные попытки Украины по срыву ЧМ-2018.

          Напомним, 7 июня писатель Захар Прилепин в ходе прямой линии обратился к президенту России в качестве советника главы Донецкой народной республики и поделился своими опасениями о ситуации в Украине. По его мнению, украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе.

          Путин в ответ выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».


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