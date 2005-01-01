Украинские силовики открыли огонь по ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

В четверг вечером, когда Россия праздновала победу в первой игре ЧМ по футболу, украинские силовики открыли огонь по территории провозглашенной Луганской народной республике из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметров, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его данным, «в 22.15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск», в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки по четырем адресам, передает РИА «Новости».

«Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», – сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

«В результате прямого попадания одного из снарядов частично разрушен дом по улице Севастопольской. Также имеются повреждения по улице Горноспасательной. Город частично обесточен», – цитирует заявление мэрии ЛуганскИнформЦентр.

Кроме того, в администрации города сообщили, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ часть жителей города Кировска осталась без электроснабжения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в четверг российский военно-морской флот устроил крупнейшую за последние годы демонстрацию своей мощи с целью предотвратить возможные попытки Украины по срыву ЧМ-2018.

Напомним, 7 июня писатель Захар Прилепин в ходе прямой линии обратился к президенту России в качестве советника главы Донецкой народной республики и поделился своими опасениями о ситуации в Украине. По его мнению, украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе.

Путин в ответ выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».