Американский дипломат объяснил, почему США не стали воевать за Украину

Бывший американский посол на Украине, ныне директор института по контролю над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения Стивен Пайфер заявил, что Будапештский меморандум не гарантирует защиту Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына в своем Twitter. Порошенко выразил надежду на то, что американский президент учтет «недостатки Будапештского меморандума» при переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Украина считает, что Запад нарушил договоренности по Будапештскому меморандуму и не предоставил адекватной помощи в отражении «агрессии со стороны России».

«Украина получила лишь заверения, а не гарантию безопасности... Не уверен, что Трамп понимает, что такое гарантии безопасности. Готов ли он действительно послать американскую армию для защиты КНДР?» – прокомментировал Пайфер в социальных сетях сообщение украинского президента.

Пайфер также написал, что американские представители дали ясно понять разницу между заверениями и гарантиями защиты. Только гарантии подразумевают вмешательство армии, если того потребует ситуация.

Напомним, что ранее в Раде уже жаловались на унижение Украины и несоблюдение условий Будапештского меморандума.