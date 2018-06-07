Уволенной из-за фото учительнице предложили работу модели

Московское модельное агентство предложило работу учителю из Омска Виктории Поповой, которую уволили из школы за фотосессию в купальнике.

Об этом «Российской газете» сообщили в модельном агентстве.

Напомним, педагоги из разных российских регионов устроили акцию солидарности с Викторией Поповой и стали публиковать в Сети фотографии в купальниках, сопровождая их хэштегом #учителятожелюди.

Между тем, как сообщалось ранее, Виктории Поповой предложили вернуться на работу в школу.