Врио амурского губернатора объяснил выдвижение депутата Абрамова в Совфед

Ушедший в отставку депутат Госдумы от ЛДПР Иван Абрамов обладает серьезным опытом работы и добился больших успехов на федеральном уровне, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов, объясняя решение выдвинуть кандидатуру Абрамова в Совет Федерации.

«С Иваном Абрамовым я знаком со школьной скамьи. Это наш земляк, он добился очень серьезных успехов на федеральном уровне, один из ключевых депутатов фракции ЛДПР в Госдуме, обладает серьезным опытом. Нам было бы грешно не пользоваться такими людьми», – заявил Орлов в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит «Ura.ru».

Сам теперь уже бывший парламентарий отметил, что в вверенном ему регионе складывается непростая социально-экономическая обстановка. Он отметил, что готов представлять интересы региона на федеральном уровне, так как ему хорошо знакомы проблемы области и ее жителей.

«Мы знаем проблемы, с которыми сталкивается регион, я давно его представляю в Госдуме. Это и большая закредитованность, и те масштабные проекты, которые у нас сегодня реализуются с поддержкой федерального центра. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо консолидировать наши усилия, чтобы область и ее жители жили лучше», – заявил Абрамов.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отставку депутата и его переход Совет Федерации, оценил работу парламентария в Госдуме и выразил надежду, что он «и дальше будет достойно в Москве представлять российский Дальний Восток».

На заседании в среду Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Ивана Абрамова (ЛДПР) и Надежды Колесниковой («Единая Россия»). Решение было принято на основании личных заявлений парламентариев, напоминает ТАСС.

Абрамов был избран в Госдуму 7-го созыва по одномандатному округу в Амурской области.