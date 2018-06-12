Появились видео гуляний болельщиков в Москве

В Сети появились видео и фото гуляний фанатов сборных Аргентины, Мексики и Уругвая, прибывших в Россию на чемпионат мира по футболу.

Иностранные болельщики устроили гуляния на Никольской улице в центре российской столицы. Гуляния продолжались до позднего вечера.

#moscow#moscowfifa#moscowfifa2018 Публикация от Кирилл Низовкин (@kirill__lova) 13 Июн 2018 в 11:30 PDT

Никольская улица. Аргентина + Россия = супертусовка! pic.twitter.com/WVFb7EOBRQ — Igor Rabiner (@IgorRabiner) June 13, 2018

С гостями столицы активно фотографировались и москвичи.

Также группы фанатов из Мексики скандировали кричалки на Манежной площади.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия турнира в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.