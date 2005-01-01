ГА ООН приняла резолюцию с осуждением действий Израиля в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам.

В принятой резолюции Генеральная Ассамблея ООН выражает сожаление в связи с использованием «чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа», передает РИА «Новости».

Документ требует от Израиля «воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства».

Кроме того, ГА ООН призывает «к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня», а также «призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа».

Документ поддержали 120 стран Генассамблеи, включая Россию. Против принятия резолюции проголосовали восемь стран, в том числе Израиль и США. Еще 45 делегаций при голосовании воздержались, передает ТАСС.

Перед рассмотрением проекта резолюции США попытались добиться включения в документ параграфа с осуждением обстрелов Израиля со стороны членов палестинского движения ХАМАС и адресованным к ним требованием прекратить «все акты насилия и провокации», а также использование «ресурсов в Газе для строительства объектов военной инфраструктуры». Однако предложенная американской стороной поправка была отклонена.

Принятый ГА ООН документ во многом повторяет формулировки проекта резолюции, которую США заблокировали при рассмотрении в Совете безопасности ООН.

Напомним, 2 июня Совбез ООН отверг резолюцию США с осуждением обстрелов Израиля; Вашингтон, в свою очередь, заблокировал проект резолюции, осуждающей применение силы против палестинцев. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал американскую резолюцию по Палестине.

Массовые столкновения палестинцев с израильскими военными начались после того, как 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.