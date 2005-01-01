Небензя раскритиковал американскую резолюцию по Палестине

Американская сторона предприняла очередную попытку пересмотреть международно-правовую базу урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации.

Небензя отметил, что Россия была готова согласиться «с некоторыми положениями» предложенного США проекта резолюции. В частности, Россия признает право Израиля на безопасность, отметил он.

«Наше голосование (Россия голосовала против американской резолюции – прим. ВЗГЛЯД) связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования. К тому же в нем прописываются элементы, которые не соответствуют позиции России», – приводит его слова ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что США не раз призывали Совбез ООН соблюдать баланс в рассмотрении кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, «однако в своем проекте они этот баланс сами и нарушили».

Небензя выразил беспокойство тем, что американцы отказались включить в проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров «с целью выхода на прочное урегулирования на основе двух государств – Израиля и Палестины».

Совет Безопасности ООН на заседании в пятницу отклонил предложенный американской стороной проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля палестинцами с территории сектора Газа. Вашингтон, в свою очередь, заблокировал проект резолюции, осуждающей применение силы против палестинцев.

Напомним, массовые столкновения палестинцев с израильскими военными начались после того, как 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.