«Укрзализныця» прекратила операции с российскими вагонами

ПАО «Укрзализныця» прекратила все операции с вагонами около 60 российских компаний, подпавших под украинские санкции, с 8 июня.

«В соответствии с указом президента Украины №126 от 14 мая в связи с введением в действие решение СНБО Украины от 2 мая «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» с 8 июня был введен запрет перевозок продолжительностью до его отмены», – сообщили в пресс-службе «Укрзализныцы», передает «Интерфакс-Украина».

В компании подчеркнули, что предыдущие указы президента Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер утратили силу.

Согласно опубликованному «Укрзализныцей» списку компаний, против которых введены санкции, в него по прежнему входит крупнейший в России оператор железнодорожных перевозок «Первая грузовая компания», а также «Федеральная грузовая компания», «СГ Транс», «НефтеТрансСервис», «Рейл-1520», «Сбербанк Лизинг», «Промтрансинвест», «Астон» и другие.

При этом разрешается прием к перевозке всех идущих в Россию порожних вагонов компаний, попавших под санкции.

Напомним, в начале мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Санкции ввели в отношении лиц, которые «причастны к информационной и киберагрессии» против Украины.

18 мая Петр Порошенко подписал указ о введении в действие санкций в отношении ряда российских бизнесменов.