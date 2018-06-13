У многодетной матери в Ярославле незаконно забрали пятерых детей

Пятеро детей из ярославской семьи незаконно удерживались в социально-реабилитационном центре четыре месяца, теперь они возвращены, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе.

В феврале восьмилетняя девочка из этой семьи пришла в школу с синяком, педагоги сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что в семье в качестве наказания детей ставят в угол на колени, передает ИА REGNUM со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Пятеро из шести детей были изъяты из семьи и размещены в социально-реабилитационный центр. Одного ребенка оставили дома из-за диабета.

«Маме детей не выдавали, хотя она хотела их забрать и являлась их законным представителем, не была ограничена в родительских правах и не лишена родительских прав. Дети хотели домой», – сказали в аппарате уполномоченного.

Детей вернули спустя четыре месяца после вмешательства детского омбудсмена региона Михаила Крупина. Он отметил, что расследование уголовного дела продолжается.