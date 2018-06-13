В концерне «Калашников» сменился директор

На должность исполняющего обязанности генерального директора концерна «Калашников» назначен Владимир Дмитриев, сообщили на предприятии.

Новый и.о. генерального директора предприятия приступил к выполнению должностных обязанностей с 13 июня, сообщили в пресс-службе концерна.

Дмитриев ранее занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам.

«Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения», – сказал Дмитриев.

Кадровые изменения связаны с переходом бывшего директора Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны.

Ранее в среду президент Владимир Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны. Он занял место Юрия Борисова, ставшего вице-премьером.