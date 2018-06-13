Путин назначил своих помощников

Лариса Брычева и Андрей Белоусов назначены помощниками президента России, следует из соответствующих указов, подписанных Владимиром Путиным.

«Назначить Брычеву Ларису Игоревну помощником президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления президента Российской Федерации», – говорится с указе, опубликованном на сайте Кремля.

Другим указом Владимир Путин назначил своим помощником Андрея Белоусова.

Также глава российского государства назначил своим помощником и начальником референтуры Дмитрия Калимулина.

Новым помощником Владимира Путина стал Анатолий Серышев. Также отдельным указом помощником Путина переназначен Юрий Ушаков.

Все документы вступают в силу со дня подписания.