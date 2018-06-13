Столкнувшиеся водители устроили пикник на месте ДТП

В Красноярске две женщины-водителя, столкнувшись на одной из городских парковок, решили устроить пикник, дожидаясь сотрудников ДПС.

Авария, о которой сообщается в среду, произошла 12 июня, сообщает интернет-издание «360».

Женщина на автомобиле Mercedes помяла дверь Hyundai Elantra, которым управляла ее подруга.

Ожидая прибытия на место происшествия сотрудников ДПС, водители решили заказать еду и устроили пикник прямо на капотах поврежденных машин.