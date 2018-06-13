Рыбалку в России обещали оставить бесплатной

Росрыболовство не планирует менять законодательство в части введения платной рыбалки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Никаких изменений в законодательство, предусматривающих введение неких «специальных платных патентов» для всех рыбаков, не планируется», – цитирует сообщение Росрыболовства ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что совместно с Минсельхозом, напротив, выступают за бесплатную и доступную рыбалку для всех граждан России, в соответствии с законопроектом «О любительском рыболовстве», принятом Госдумой в первом чтении.

«Проект предполагает ликвидацию участков для платной рыбалки. Они останутся только там, где бизнес сам берет пруд в аренду, выпускает рыбу и в этом случае оказывает услугу платной рыбалки», – отметили в Росрыболовстве.

Кроме этого в ведомстве добавили, что как и в настоящее время особые условия будут для вылова ценных и особо ценных видов рыб.

В ноябре 2017 года сообщалось о планах внесения изменения в правила рыболовства ради удержания вылова лосося на Дальнем Востоке на уровне 200-250 тыс. тонн.