Британия назвала число не допущенных в Россию болельщиков

Более 1,2 тыс. болельщиков-хулиганов из Англии и Уэльса не смогли поехать на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщает МВД Великобритании.

Так, управление футбольных запретительных постановлений, которое входит в состав МВД Великобритании, постановило, что «1 тыс. 312 человек, в отношении которых действуют запреты, должны сдать паспорта в полицию 4 и 5 июня», передает РИА «Новости».

«Согласно данным на сегодняшний день, полиция Англии и Уэльса получила 1 тысячу 254 паспорта. Полиция продолжит отслеживать небольшое количество паспортов, которых не хватает, в течение турнира. Полиция будет удерживать паспорта до финала турнира 15 июля», – говорится в сообщении британского ведомства.

Министр по вопросам охраны порядка Ник Херд подчеркнул, что ЧМ – это «праздник спорта, а не место для насилия и беспорядков».

«Британская система запретительных ордеров уникальна и означает, что люди, намеревающиеся создавать проблемы в России, вместо этого останутся дома», – добавил он.

Ордеры на запрет посещения футбольных матчей за рубежом выдаются судом, нарушение запрета является уголовным преступлением и карается штрафом до 5 тыс. фунтов и шестимесячным тюремным заключением.

Ожидается, что около 10 тыс. футбольных болельщиков отправятся в Россию, чтобы поддержать сборную Англии.

При этом британский парламент предупредил о якобы возможных кибератак со стороны российских спецслужб на компьютеры и другие девайсы болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018.

Ранее сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018 по футболу, запретили брать с собой рабочие телефоны.

Кроме того, защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.

До этого власти Британии заверяли своих граждан, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако советовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.