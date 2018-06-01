Сотрудникам парламента Британии запретили брать на матчи ЧМ-2018 рабочие телефоны

Сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018 по футболу, запретили брать с собой рабочие телефоны, предупредив о повышенном риске во время поездки на мундиаль.

Как отмечает британское издание, на специальном брифинге в Палате общин сотрудникам парламента рекомендовали не терять бдительности при посещении России. Сотрудников, в частности, предупредили, что их номера могут обыскиваться сотрудниками российских спецслужб, передает ТАСС со ссылкой на журнал PoliticsHome.

«Вы можете думать, что вы просто еще один болельщик, но вы подвергаетесь повышенному риску из-за вашей связи с парламентом. Обратите внимание, что парламентские компьютеры и телефоны нельзя брать в Россию, и парламентская электронная почта там не работает», – говорится в заявлении группы технической поддержки британского парламента.

Напомним, ранее власти Британии заверили своих граждан в том, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако посоветовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.

До этого глава МИД Великобритании угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате, так как это накажет не Россию, а британских болельщиков.