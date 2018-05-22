Британцам сказали, какие слова нужно выучить перед приездом в Россию

Власти Британии заверили своих граждан в том, что поездки на чемпионат мира по футболу – 2018 безопасны, однако посоветовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.

МИД Великобритании, футбольная ассоциация Англии и английская федерация по поддержке болельщиков заверили, что любители футбола вряд ли столкнутся в России с опасными ситуациями, и подготовили памятку для болельщиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Daily Telegraph.

«Подавляющее большинство поездок в Россию проходит без неприятных ситуаций. С 2016 года пять британских футбольных команд сыграли еврокубковые матчи в России, и никаких серьезных проблем зафиксировано не было. Во многих случаях опасностей не больше, чем в некоторых районах Великобритании», – отмечается в документе.

Памятка содержит призыв собирать всю справочную информацию заранее, а также краткую информацию о России и городах, в которых будет проводиться чемпионат. Жителей Великобритании уверяют, что российская и британская полиция сотрудничают в целях обеспечения безопасности английских граждан. В городах, где проводятся матчи, предполагается нахождение сотрудников британских полиции и посольства.

Отдельно отмечается, что к представителям ЛГБТ-сообщества в России менее терпимы, нежели в Великобритании. Памятка не призывает отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу, но обращает внимание на то, что отношение к секс-меньшинствам будет различаться в разных городах.

К памятке прилагается список коротких слов и выражений, который рекомендуется выучить перед поездкой британским болельщикам. Помимо цифр, выражений прощания, приветствия и благодарности, а также слов «вход», «выход», «метро» и «полиция» в список вошли фразы: «Как Вас зовут», «Помогите мне» и «Какой пароль от вай-фая».

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате, так как это накажет не Россию, а британских болельщиков.