Филиппо увидел символизм в «изгнании» Макрона Трампом в Ватикане

Tекст: Ольга Иванова

Трамп «изгнал» Макрона, когда тот попытался присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским в Ватикане, Филиппо назвал произошедшее крайне символичным событием, подчеркнув, что страны Евросоюза на самом деле не стремятся к установлению мира, передает RT.

В беседе с журналистами Филиппо заявил: «Тем, кто абсолютно хочет помешать миру, мы физически преграждаем путь. Я считаю, что то, что произошло вчера в Сан-Пьетро в Риме, было чрезвычайно символичным».

Он также выразил мнение, что Макрон заботится исключительно о собственной карьере и не заинтересован в разрешении конфликтов.

Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров.