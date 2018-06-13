В российских вузах выделили места для бесплатного обучения украинцев

Россотрудничество на 2018/19 учебный год увеличило для граждан Украины квоту до 490 мест для бесплатного обучения в российских университетах и институтах, всего более 1,3 тыс. украинских студентов претендуют на бюджетные места в российских вузах.

Число молодых украинцев, желающих получить высшее образование в России, увеличивается с каждым годом, несмотря на сложные отношения двух стран. В пресс-службе Россотрудничества рассказали «Известиям», что в рамках кампании 2018/19 года для абитуриентов с Украины выделено 490 квот, а на начало июня через систему russia.study поступило 1 378 заявок.

«Молодые украинцы по-прежнему рассматривают Россию как одну из стран для получения высшего образования», – сказал руководитель культурного центра в Киеве Константин Воробьев.

Год назад квота для украинцев составляла 474 бюджетных места. В 2018 в Россотрудничестве решили увеличить ее в связи с возросшим интересом со стороны абитуриентов. На конец июля 2017 года на зарезервированные места было подано 1 328 заявок, сейчас их количество уже превышает предыдущие показатели. В 2016 желающих получить знания на бюджетных местах в российских вузах было 889 человек.

Депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Евгений Мураев считает, что украинские студенты отправляются получать образование в Россию и Европу, поскольку из-за реформы образования, которую проводят нынешние власти страны, «искореняется научный потенциал государства».

Как рассказали два источника в российских дипломатических кругах, по-прежнему сохраняется и тенденция к тому, что большая часть украинцев, получивших образование в России, пытаются найти работу в нашей стране. По оценочным данным, лишь 10-20% выпускников с украинским гражданством возвращаются на родину по окончании обучения.