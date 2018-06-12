«Молодежка ОНФ» провела в регионах акцию «Россия – это мы»

В разных регионах страны активисты «Молодежки ОНФ» отметили день России акциями и флешмобами.

Как передает Regnum, в Новосибирской области активисты команды «Молодежка ОНФ» присоединились к масштабной акции «Россия – это мы» и нарисовали на новосибирском ипподроме большой триколор.

«Сегодня «Молодежка ОНФ» Новосибирской области провела на ипподроме федеральную акцию ко Дню России. Вместе с ребятами, мы изобразили мелками на асфальте флаг Российской Федерации и несколько рисунков, которые ассоциируются у нас с Родиной. Для меня Родина – это место где я родился, живу, работаю», – сообщил участник акции Павел Куцев.

Также 12 июня в Новосибирске прошли праздничные мероприятия – фестиваль «С днем рождения, Россия!», творческие площадки, шествие «Мы – будущее России!», концерт Полины Гагариной.

В столице Башкортостана, как отмечает издание «Вся Уфа», в преддверии Дня России в детском оздоровительном лагере «Молодежный» прошел флешмоб «Молодежки ОНФ», которая вместе с вожатыми и воспитанниками нарисовали масштабный флаг России в рамках акции «Россия – это мы».

«Этот флешмоб замечательный. Он понравился ребятам. Каждый должен знать символ России, нашей мощной державы. Это воспитывает в детях чувство патриотизма, чего так не хватает в наше время. Это здорово и такие флешмобы нужны», – рассказала изданию заместитель директора ДОЛ «Молодежный» Вероника Артемьева.

В Северной Осетии активисты республиканского отделения ОНФ и команда «Молодежки ОНФ» выстроили живую надпись «Россия» и создали масштабный рисунок государственного флага, передает издание «Градус Осетии».

Местом для проведения всероссийского флешмоба стала территория Дворца молодежи во Владикавказе. Более 150 человек, взяв в руки картонные квадратики цветов триколора, выстроились в живую надпись «Россия». Активное участие в акции приняли работники социальных центров Владикавказа, представители Российского союза молодежи, добровольцы «Центра военно-патриотического воспитания молодёжи», а также студенты Северо-Осетинского государственного университета и Горского государственного аграрного университета.

«Подобные акции объединяют и носят патриотический характер. Они воспитывают в подрастающем поколении чувство ответственности и гордости за свою Родину. На флешмоб мы пришли всей семьей, дети должны изучать историю своей страны с малых лет», – отметил член регионального штаба ОНФ Роман Кудренко.

Второй частью праздничного мероприятия стало создание рисунка-изображения государственного флага России. Вооружившись цветными мелками, представители команды «Молодежки ОНФ» и случайные прохожие рисовали на асфальте флаг России. Кроме того, участники акции украсили триколор словами, с которыми у них ассоциируется Родина.

«Первыми словами, появившимися вокруг флага стали – сила, честь, держава, любовь и мама. Причем все они были написаны очень яркими цветами. Создание рисунка проходило под чтение стихов и пение песен о России, мире и добре. Было весело и интересно», – сказала член команды «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии Элина Елекоева.