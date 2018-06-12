Захваченных в заложники детей нашли мертвыми в США

Четыре ребенка, которые находились в заложниках у жителя Флориды Гэрри Линдси, обнаружены мертвыми, как и сам мужчина, сообщает полиция.

Линдси устроил перестрелку с полицией, которая приехала на вызов по сигналу о домашнем насилии, и взял детей в заложники. Детям было от одного года до 12 лет. Во время перестрелки Линдси ранил полицейского, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orlando Sentinel.

Детей, как и самого Линдси, обнаружили мертвыми спустя почти сутки после захвата.