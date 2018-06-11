Алена Свиридова опозорилась на «Кинотавре»

Певица Алена Свиридова пришла на закрытие премии «Кинотавр» в откровенном платье и опозорилась, пишут СМИ.

Свиридова выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку, сквозь которое было видно нижнее белье, сообщает «Дни.ру».

Однако чуть ранее в очень похожем образе на красной дорожке «Кинотавра» появилась актриса Виктория Толстоганова.

Отмечается, что Свиридова не только продублировала наряд актрисы, но и отчасти повторила макияж с прической.

10 июня в Сочи завершился 29-й кинофестиваль «Кинотавр».