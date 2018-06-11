Гавана отреагировала на новый случай «акустической атаки» против США

МИД Кубы прокомментировал заявление США о том, что еще один сотрудник американского посольства подвергся «акустической атаке».

Посольство 29 мая заявило МИДу, что двумя днями ранее сотрудница дипмиссии «почувствовала недомогание, похожее на результат «акустической атаки», передает ТАСС.

Рядом с местом ее проживания провели «полное и срочное расследование». «Никаких источников звука», опасных для здоровья, найдено не было.

Власти и эксперты Кубы «не имели доступа» к пострадавшей.

МИД Кубы выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном для «прояснения ситуации и оказания лучшей медицинской помощи пострадавшим лицам».