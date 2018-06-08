У американских дипломатов на Кубе вновь начались загадочные проблемы со здоровьем

США проверяют здоровье еще двух сотрудников американского посольства в Гаване, сообщают источники.

Представители дипмиссии были возвращены в США из Кубы, передает Associated Press. Собеседники отмечают, что это может быть связано с новыми случаями «загадочных проблем со здоровьем».

Напомним, в четверг власти США эвакуировали нескольких сотрудников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу с жалобами на здоровье. Симптомы оказались теми же, что и у дипломатов на Кубе, слышавших странные звуки в посольстве.

В течение 2017 года более 20 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. У всех были симптомы, схожие с сотрясением мозга средней тяжести. Многие из них утверждали, что слышали странные звуки на территории посольства. В августе США выслали двух кубинских дипломатов из страны в связи со «звуковыми атаками».

Позднее сообщалось, что случившееся оказалось побочным результатом работы нескольких подслушивающих устройств.