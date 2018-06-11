Для Трампа ЕС оказался хуже Китая в торговле

В торговой сфере Евросоюз «хуже Китая», заявил глава американского государства Дональд Трамп французскому президенту Эммануэлю Макрону.

В апреле Макрон, посещая США, предложил Трампу «сотрудничать» в торговле, поскольку есть «общая проблема – Китай», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Трамп ответил, что ЕС «хуже, чем Китай», и заговорил об экспорте в США немецких автомобилей.