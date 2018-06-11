Дочери посла США в России пришлось извиняться за слова о Трампе

Ведущая Fox News Эбби Хантсман извинилась за слова о главе американского государства Дональде Трампе.

В эфире она назвала предстоящую встречу Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном «встречей двух диктаторов».

Сообщается, что ведущая просто ошиблась, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В качестве гостя на передаче находился бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который, видимо, не обратил внимание на то, что, задавая ему вопрос, ведущая назвала Трампа диктатором.

Пользователи соцсетей потребовали объяснений от Хантсман. Позднее она извинилась в эфире за ошибку.

Эбби Хантсман – дочь посла США в России Джона Хантсмана.