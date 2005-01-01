Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за самолета-нарушителя с Украины

Воздушные силы Венгрии были приведены в боевую готовность в связи с несанкционированным пересечением самолетом с Украины воздушного пространства в районе пункта пропуска «Лужанка – Берегшурань».

«Около полуночи они (венгерские военные) зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны. Сразу же была объявлена тревога, проинформированы соответствующие органы безопасности НАТО и приведены воздушные силы Венгрии в готовность», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также были подняты в воздух истребители Saab JAS 39 Gripen (шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения).

После ряда маневров самолет с Украины покинул воздушное пространство Венгрии. «Не исключено, что это очередной самолет с контрабандой, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно – сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары», – отметило украинское издание «Мукачево.нет».

Так, в январе этого года неподалеку от пограничного венгерского города Эгер был задержан летательный аппарат, который доставил нелегалов с Украины в Венгрию.