Путин заявил о влиянии развития отношений России и Китая на весь мир

Взгляд
10 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:01  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Почему Путин принял китайский орден

Путин и Си Цзиньпин на церемонии награждения в ПекинеФото: kremlin.ru
Пребывание Владимира Путина в Китае завершится в воскресенье – и хотя это уже 19-я поездка президента в Поднебесную, ее отличала от всех предыдущих необычная и для Путина, и для Китая церемония: вручение российскому руководителю ордена Дружбы, отмечающего его личный вклад в укрепление отношений двух стран. Почему это сложно назвать чисто символическим жестом? Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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          Путин заявил о влиянии развития отношений России и Китая на весь мир

          10 июня 2018, 11:21

          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин заявил, что подтверждение Москвой и Пекином приверженности развивать отношения имеет серьезное значение не только для России и Китая, но и для всего мира.

          «Сам факт того, что мы подтверждаем высокий уровень нашего взаимодействия и говорим о необходимости его развития, на мой взгляд, имеет серьезное значение, для современных международных отношений, для российско-китайских связей», – заявил глава государства, передает ТАСС.

          Президент также отметил, что Россия и Китай могут выйти на объем товарооборота в 100 миллиардов долларов в этом году. «Уверен, что если дело так пойдет и дальше, а оно именно так и идет – во всяком случае за первый квартал текущего года у нас значительный рост товарооборота продолжается – в этом году вполне можем выйти на объем в 100 миллиардов долларов», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

          Визит российского президента в КНР начался в пятницу. В Пекине Путина встретили песней «Катюша». Позднее президент России прибыл в китайский город Циндао, где 9-10 июня прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

          Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра. Перед этим Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.


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