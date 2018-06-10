Путин заявил о влиянии развития отношений России и Китая на весь мир

Президент Владимир Путин заявил, что подтверждение Москвой и Пекином приверженности развивать отношения имеет серьезное значение не только для России и Китая, но и для всего мира.

«Сам факт того, что мы подтверждаем высокий уровень нашего взаимодействия и говорим о необходимости его развития, на мой взгляд, имеет серьезное значение, для современных международных отношений, для российско-китайских связей», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Президент также отметил, что Россия и Китай могут выйти на объем товарооборота в 100 миллиардов долларов в этом году. «Уверен, что если дело так пойдет и дальше, а оно именно так и идет – во всяком случае за первый квартал текущего года у нас значительный рост товарооборота продолжается – в этом году вполне можем выйти на объем в 100 миллиардов долларов», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Визит российского президента в КНР начался в пятницу. В Пекине Путина встретили песней «Катюша». Позднее президент России прибыл в китайский город Циндао, где 9-10 июня прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра. Перед этим Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.