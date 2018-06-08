Путин прибыл в китайский Циндао

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Циндао, где 9-10 июня примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет несколько встреч со своими коллегами по ШОС.

Как передает РИА «Новости», Путин прилетел в Циндао из Пекина, где ранее в пятницу провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также главы двух государств съездили на скоростном поезде в Тяньцзинь, где побывали на товарищеском матче по хоккею между юношескими сборными России и Китая.

Напомним, председатель КНР вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым кто, удостоился этой госнаграды.