РЖД подписали с «Китайскими железными дорогами» меморандум о скоростных перевозках

РЖД и корпорация «Китайские железные дороги» подписали меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа.

Документ подписан в присутствии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС. Лидеры двух стран заключили договор во время поездки из Пекина в Тяньцзинь на китайском скоростном поезде Хэсе.

В апреле Китай запустил новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок между городом Наньчан (провинция Цзянси) и Москвой.