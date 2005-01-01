Лукашенко нашел плюсы в возможном вступлении Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на тему возможного вступления Украины в НАТО.

«Если Украина будет в НАТО – другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми», то это третья ситуация – еще более сложная», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, Белоруссия и Россия могут найти плюсы во вступлении Украины в НАТО.

«Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки – вот там нам мало не покажется: и России, и Белоруссии, и всем остальным», – пояснил президент.

Лукашенко также увидел главную угрозу миру на планете в столкновении крупных держав.

«Основная угроза, как я ее вижу, – столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение – это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям», – сказал он.

По его словам, американцы не хотят терять лидирующее положение и «свой монополизм» в мире. Также Лукашенко отметил столкновения между «Россией и Западом, Россией и США».

Белорусский лидер подчеркнул, что есть и другие противостояния. «Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли», – добавил Лукашенко.