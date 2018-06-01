В ФРГ прокомментировали дела журналистов Бабченко и Вышинского

В Берлине удивлены поворотом в ситуации вокруг «убийства» журналиста Аркадия Бабченко и ждут тщательного расследования дела, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы были удивлены, выдвинуты тяжелые обвинения, в частности, обвинения в подготовке заказного убийства журналиста, который не чувствовал себя в достаточной степени в безопасности в России в связи со своими высказываниями и переехал на Украину. Это должно быть расследовано», – заявил Зайберт.

Он подчеркнул, что Германия «ждет и надеется на разъяснения» данной ситуации, передает РИА «Новости».

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что дело журналиста Вышинского важно для Берлина, так как является вопросом свободы СМИ на Украине.

Напомним, апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Ранее журналист обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны. Одновременно, являясь гражданином России, Вышинский попросил защиты у президента Владимира Путина.

До этого, 29 мая, произошла инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже президент Украины Петр Порошенко предложил ему украинское гражданство.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.