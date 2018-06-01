Вышинского оставили под арестом

Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

После вынесения решения суда Вышинский заявил, что не сомневался в таком исходе дела, передает РИА «Новости».

Ранее Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны. Одновременно, являясь гражданином России, Вышинский попросил защиты у президента Владимира Путина.

В МИД России назвали ситуацию вокруг журналиста возмутительной и выразили надежду на реакцию профильных международных структур.

До этого сообщалось, что суд Херсонской области отказал защите руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении заявления об отводе коллегии суда.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога.

Через неделю в МИД Украины заявили, что украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на Вышинского.

Арест Вышинского прокомментировал и президент России Владимир Путин, назвав его беспрецедентным.