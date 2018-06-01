МИД резко отреагировал на британский доклад о «российской коррупции»

Доклад британского парламента о «российской коррупции в Великобритании» является «популистским вбросом» в преддверии принятия в стране закона о национальной санкционной политике, заявил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин.

«Доклад под названием «Золото Москвы. Российская коррупция в Великобритании», содержаний известные огульные обвинения в адрес России, вызывает немало вопросов. Эта публикация, по сути, является еще одним элементом антироссийской кампании британских властей и явно приурочена к завершению рассмотрения в парламенте законопроекта, который нацелен на создание в Великобритании к моменту выхода страны из ЕС в марте 2019 года правовой основы национальной санкционной политики», – передает РИА «Новости» слова Кожина.

Он отметил, что принятие этого законопроекта осложнит многостороннее взаимодействие в рамках действующих международных механизмов и напомнил, что российские и британские власти поддерживают рабочие контакты в рамках борьбы с отмыванием денег.



«Подобные же популистские вбросы лишь несут риски для эффективности столь востребованной работы международных структур. Очевидны также двойные стандарты лицемерной политики Лондона, давно давшего укрытие десяткам российских граждан, обвиняемым в России в совершении преступлений. Хотя многие из них позиционируют себя как политические беженцы, почти все они обвиняются либо в воровстве, либо в мошенничестве в крупных размерах, либо даже в убийствах и экстремизме», – сказал представитель МИД.



По его словам, Москва рассматривает попытку британских парламентариев совместить благие начинания в борьбе с отмыванием денег с русофобскими лозунгами и самоутверждения за счет России как очередное свидетельство недалекой по содержанию политики консерваторов на российском направлении.

Напомним, 21 мая британские депутаты в парламентском докладе подчеркнули, что правительство Британии должно пресечь отмывание денег «клептократами и правонарушителями», которые помогают Кремлю действовать против интересов Лондона и его союзников.