Кличко выступил против переноса памятника Щорсу

Мэр Киева Виталий Кличко высказался против переноса памятника начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу из центра города.

«Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».

Перенос памятника, как того требует закон о декоммунизации, по его словам, возможен с согласия минкультуры.

«Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе», – сказал он.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве был возведен в апреле 1954 года. Открытие было приурочено к 300-летию воссоединения России и Украины, говорится в «Википедии». До революции на этом месте стоял памятник графу Бобринскому, инициировавшему строительство железной дороги в Киеве. Памятник защищен от закона о декоммунизации, так как является объектом культурного наследия и включен в госреестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства.

Ранее в мае президент Уркаины Петр Поррошенко рассказывал, что по закону о декоммунизации на Украине демонтировали 1,5 тыс. памятников Ленину, были переименованы 52 тыс. площадей и улиц и почти 1 тыс. населенных пунктов.

В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что всего в рамках декоммунизации были демонтированы почти 2,5 тыс. памятников на Украине.

В марте 2017 года памятник Щорсу в Киеве повредили вандалы, оторвав ногу у коня.