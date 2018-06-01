Телефон Серебренникова прослушивали задолго до возбуждения дела

Рабочие и мобильные телефоны режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств Минкультуры прослушивались правоохранителями задолго до возбуждения дела, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это стандартная практика, чтобы закрепить доказательную базу закон не запрещает проводить оперативно-разыскные мероприятия, куда входит как слежка за объектом, так и прослушивание его телефонов», – сказал источник ТАСС, добавив, что данная процедура может длиться до нескольких лет.

По его словам, «в деле есть телефонные переговоры между (директором Российского академического молодежного театра Софьей) Апфельбаум и другим фигурантом дела, задолго до избрания в ее отношении меры пресечения и предъявления обвинения».

«Что касается Серебренникова и других его подельников прослушка в их отношении велась очень давно, все это есть в деле», – добавил источник.

Напомним, в апреле Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. На тот же срок продлили арест директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».