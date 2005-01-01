Глава ВТО сказал, к чему приведут введенные США торговые пошлины

Ситуация, сложившаяся в мировой торговле, грозит перерасти во взаимные торговые репрессии и обернуться настоящей торговой войной, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

«Когда страна вводит ограничительные торговые меры, они ей кажутся легитимными, направленными на сохранение, например, одного их промышленных секторов», – приводит его слова ТАСС. Исключение в этом, продолжил он, составляют ее партнеры, которые «не разделяют эту идею».

«Эти различия могут вызвать взаимную репрессивную динамику, которая привела бы к такой торговой войне. Это риск сегодняшнего дня», – сказал глава международной организации в интервью французской газете деловых кругов Les Echos.

Азеведо заявил, что ВТО должна нести ответственность за мировую торговлю. Он подчеркнул, что «легко заключить двусторонние или региональные соглашения, но они остались бы неполными вне ВТО». Между тем, как отметил Азеведо, организации нужна гибкость.

Представитель МВФ Джерри Райс, в свою очередь, заявил, что в торговых войнах проигрывают все стороны. Международный валютный фонд призвал страны к «совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без того, чтобы прибегать к исключительным мерам», передает РИА «Новости».

Райс заметил, что напряженность в торговле повышается в тот момент, когда торговля поддерживает мировую экономику: торговля сейчас растет быстрее мирового ВВП, способствуя восстановлению экономической ситуации по всему миру.

Со своей стороны директор-распорядитель фонда Кристин Лагард заявила, что от нарушения торговли пострадают беднейшие слои. «В конечном счете, если торговля серьезно нарушится, если уровень доверия между действующими лицами экономики сильно пострадает, от этого будут страдать больше всего самые бедные люди в G7», – заявила Лагард.

С 1 июня США вводят таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% – на алюминий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как торговая война, объявленная Дональдом Трампом, затронет российские интересы.