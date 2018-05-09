Названо число участников шествия «Бессмертный полк» в городах России

Во всех крупных российских городах и за рубежом 9 мая, в День Победы, состоялась памятная акция «Бессмертный полк». Число ее участников в столице превысило 1 миллион. Организаторы рассказали, сколько человек вышли на шествие в других российских городах.

Так, в Белгороде в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 75 тыс. человек, в Курсе – 52 тыс., в Туле – 150 тыс., в Калининграде – 45 тыс., в Краснодаре – 107 тыс., в Волгограде – 55 тыс., в Ростове-на-Дону – 100 тыс., в Ставрополе – 65 тыс., в Севастополе – 50 тыс., в Симферополе – 52 тыс., в Перми – 38 тыс., в Саратове – 110 тыс., в Казани – 163 тыс., в Уфе – 100 тыс., в Екатеринбурге – 150 тыс., в Тюмени – 80 тыс., в Новосибирске – 250 тыс., в Кемерово – 21 тыс., в Улан-Удэ – 22 тыс., в Омске – 58 тыс., в Хабаровске – 60 тыс., во Владивостоке – 35 тыс.

По состоянию на 18.00 в Москве «Бессмертный полк» побил рекорды прошлых лет, собрав свыше 1 млн участников. В 2016 году в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие 700 тыс. человек, а в 2017 году при плохой погоде – уже 850 тыс. человек.

В общей сложности в шествии «Бессмертного полка» в этом году поучаствовали 10,4 млн человек. В рамках акции состоялось более 2,9 тыс. мероприятий. В прошлом году в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 7,8 млн граждан.

Дошли!

Красная площадь - финальная точка «Бессмертного полка» pic.twitter.com/nD6mIaZXP7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.