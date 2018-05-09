Акция «Бессмертный полк» собрала более 50 тыс. человек в Севастополе

Больше 50 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города.

Так, после военного парада на улицы Севастополя вышли колонны общественных и ветеранских организаций, а также участников акции «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».

В начале колонны прошли представители ветеранских организаций Черноморского флота, оборонных предприятий города-героя, спецподразделений.

Отдельные колонны составили общественные организации защитников Севастополя, узников концлагерей, блокадников Ленинграда, проживающих в Крыму.



Затем по центральным улицам прошли тысячи севастопольцев и гостей города с портретами своих родных.

В акции приняли участие и представители власти. Так, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников шел в колонне вместе с отцом, женой, тремя сыновьями и дочерью; в руках он нес портрет деда по материнской линии, участника войны.

Глава заксобрания города Екатерина Алтабаева несла портреты двух дедов – участников Великой Отечественной войны. Вместе с ней в колонне шли депутаты парламента.

После в городе начались праздничные гуляния, раздача солдатской каши, а на набережной – «Танцы до Победного», устраиваемые организаторами севастопольского бала.

Тем временем в Симферополе в акции «Бессмертный полк» приняли участие 45 тыс. человек. Колонну возглавили глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель крымского парламента Владимир Константинов.



«Хочется сказать только одно: гордимся своей страной, любим и ценим наших ветеранов, гордимся их подвигом, равняемся на них при принятии решений в сегодняшнее время. Желаем всем мирного неба над головой. Уверены, наша молодежь, которая руководствуется примером наших ветеранов, сделает все, чтобы наша страна была самой успешной и самой могучей в мире», – сказал Аксенов, обращаясь с праздничной речью ко всем участником торжественных мероприятий.



После все желающие отправились возложить цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата». По городу развернули полевые кухни, а для ветеранов установили шатры и накрыли праздничные столы.



Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что с каждым годом число участником акции «Бессмертный полк» увеличивается, в ее ряды особенно много пребывает молодежи. Сам Полонский нес портрет своего деда, освобождавшего Крым.



«Особо радостно, что с каждым годом становится больше людей, которые принимают участие в акции, намного больше в этом году молодых людей, очень много семей, в том числе с маленькими детьми. Это говорит о том, что память живет и передается из поколения в поколение. В Симферополе в «Бессмертном полку» приняло участие более 45 тыс.человек», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» собрала 35 тыс. участников на Камчатке и 4 тыс. участников в Чукотском автономном округе.