Потери Boeing от санкций США против Ирана оценили в 20 млрд долларов

Потери американской авиакорпорации Boeing от выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном составят 20 млрд долларов.

По данным компании, портфель заказов Тегерана обеспечивает 100 тыс. рабочих мест в США, сообщает Yahoo news.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. Между тем, среди масштабных санкций против Ирана, о введении которых уведомило министерство финансов США, поставки воздушных судов не значатся.

При этом введение таких мер, как сообщалось ранее, рассматривалось Белым домом.

Поставки гражданской авиатехники в Иран были разрешены после заключения ядерной сделки между Тегераном и «шестеркой» международных посредников.