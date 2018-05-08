Баку ответил на заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху

Заявления нового премьера Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху вызывают у Баку вопросы, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Первоначальные заявления новоиспеченного премьер министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования… нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем понимания», – передает его слова РИА «Новости».

Гаджиев предположил, что Пашинян в этой ситуации проявил «первичную наивность или незнание предмета», также это может быть «бравадой победителя».

«В любом случае в начале процесса Азербайджан говорил, что надеется на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку», – заметил Гаджиев.

Он добавил, что на одни и те же грабли нельзя наступать дважды.

Пашинян перед избранием заявил, что готов к переговорам с Баку по урегулированию карабахского конфликта, однако с условием, что в них примет участие непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Напомним, Пашинян во вторник был назначен новым премьером Армении. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.