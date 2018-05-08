Осужден фигурант по делу Гайзера, давший изобличающие показания

Фигурант по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера Демьян Москвин осужден на шесть лет колонии строгого режима со штрафом.

«Приговором суда Москвину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 2 млн рублей», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Москвин признан виновным по ст.ст. 210, 159, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («участие в преступном сообществе», «мошенничество», «легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления»).

Как установило следствие, Москвин был участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством Гайзера, а также Владимира Торлопова, Александра Зарубина, Алексея Чернова и Валерия Веселова. Сам он находился в Москве и управлял финансовыми потоками ОПС в оффшорах.

«В соучастии с другими обвиняемыми Москвин совершил преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона и установление контроля над ними с целью незаконного обогащения», – уточняют в СК.

В частности, сообщается, что в 2010 году они организовали приватизацию ГУП «Птицефабрика Зеленецкая», передав акции подконтрольному юридическому лицу, а для легализации дивидендов АО на сумму порядка 1 млрд рублей провели ряд сделок с этими деньгами. Также следствие установило, что сообщество совершило «умышленные действия» для хищения средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов».

Установлено, что республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, но следствие обеспечило возмещение ущерба, наложив арест на имущество обвиняемых.

Уголовное дело в отношении Москвина было рассмотрено в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания, в том числе изобличающие других соучастников.

Напомним, в ноябре прошлого года генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера. Лидером ОПГ Гайзера назвали еще в сентябре 2015 года.