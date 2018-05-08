Украинцев возмутил «пророссийский» дизайн продукции Coca-Cola

В продуктовых магазинах Израиля появился напиток Schweppes, выпускаемый корпорацией Coca-Cola, на упаковке которого нарисована матрешка c надписью «Original Russchian»; это возмутило украинского журналиста Василия Крутчака, который разместил снимок банки в соцсетях.

«Удар в спину от корпорации Coca-Cola», – подписал Крутчак к фотографии.

В комментариях к посту многие также выразили негодование по поводу дизайнерского решения Coca-Cola, вспомнив и скандал, развернувшийся накануне вокруг новой коллекции одежды от Adidas с «пророссийским» дизайном.

Напомним, в 2016 году на Украине возбудили уголовное дело против Coca-Cola и PepsiСo за публикацию ими в интернете карт, на которых Крым был включен в состав России.