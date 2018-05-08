Песков рассказал о последствиях изменения сделки по Ирану

Изменение ядерной сделки по Ирану приведет к пагубным последствиям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете о недавних контактах президента и с канцлером ФРГ, и с президентом Франции, с другими главами государств. Вы знаете последовательную линию президента, направленную на необходимость сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) как единственной реальной основы для дальнейшего поддержания вот этого ценного статуса-кво. Также вы знаете хорошо позицию российской стороны, президента Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, пагубные последствия связаны с тем, что «перестанет существовать очень хрупкая, но незаменимая система договоренностей между заинтересованными сторонами относительно ядерного досье Ирана и по тематике нераспространения».

Также Песков отметил, что позиция Москвы относительно СВПД ясна и понятна. «Более того, в стратегическом, рамочном плане эта позиция абсолютно совпадает с линией руководителей европейских столиц, которые также не являются сторонниками слома этого основополагающего документа», – уточнил он.

В случае негативного решения по СВПД Москва будет анализировать действия США, передает слова Пескова ТАСС.

«Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны», – сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что американские дипломаты говорят о намерении Трампа выйти из СВПД и наложить дополнительные санкции на Тегеран.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Великобритания, Франция и Германия способны снять претензии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к ядерной сделке с Ираном, не отметая суть соглашения. Накануне Джонсон выступил за пересмотр ядерной сделки, призвав проводить в отношении Ирана более жесткую политику. В то же время он попросил США не выходить из соглашения.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом решении.